Grupos latinos exigen que ICE rinda cuentas tras matar a mujer en operativo en Minnesota

"La mortal tragedia que tuvo lugar hoy en Mineápolis es el resultado directo de la política irresponsable de la Administración Trump de excesos violentos en contra de los inmigrantes y los ciudadanos americanos que los rodean", dijo en un comunicado el Caucus Hispano del Congreso.

Agregó que el Gobierno del presidente Trump "busca crear un ambiente de miedo, violencia y brutalidad federal", y llamó a la población a permanecer tranquila para no justificar más violencia por parte de los agentes federales.

El Caucus indicó que usará todas las herramientas legales a su disposición para una investigación transparente que haga rendir cuentas a los responsables del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de la muerte de la ciudadana estadounidense.

También, criticó a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, de acusar a la víctima de terrorismo doméstico, cuando un video de los hechos "cuenta otra historia", en la cual la víctima fue tiroteada por agentes del ICE cuando huía en su vehículo.

En los videos que circulan en redes se observa a varios agentes del ICE acercarse a una camioneta y ordenar a la conductora que salga del vehículo. Tras momentos de tensión, el auto se aleja de ellos y se escuchan al menos dos disparos antes de que choque contra un auto estacionado, mientras se oyen gritos y reclamos por el uso de la fuerza.

La asociación Voto Latino, que defiende a la comunidad latina y migrante en EE.UU., llamó igualmente a la rendición de cuentas de todos los responsables de crear esas condiciones, asegurando que "ninguna comunidad en Estados Unidos debería ser sometida a violencia o intimidación simplemente por existir".

El tiroteo se produjo durante una redada del ICE en Mineápolis, capital del estado al que el DHS ha desplazado hasta 2.000 agentes bajo la excusa de ayudar a la aplicación de la ley y el control migratorio.

La Administración Trump ha lanzado una ofensiva contra la inmigración irregular en Minnesota después de que saliera a la luz un fraude masivo en programas de bienestar social, con muchos casos de malversación centrados en guarderías de ciudadanos pertenecientes a la comunidad somalí de Minnesota.