Indonesia celebra la segunda sesión del juicio por española Matilde Muñoz con 10 testigos

Se trata del indonesio Habib -conocido como "Abi"- y la indonesia Nurmala Hayati -"Mala"-, incluidos en la lista de diez testigos que la Fiscalía ha convocado, según confirmó a EFE, y que se espera que declaren en el tribunal de Mataram de Lombok, donde está previsto que empiece hoy la sesión sobre las 13.00 hora local (06.00 GMT).

Abi y Mala trabajaban en el hotel Bumi Aditya de Lombok, en la playa de Senggigi de la turística isla, donde fue presuntamente asesinada Muñoz la madrugada del 2 de julio.

La Fiscalía acusó durante la primera sesión del juicio el pasado 17 de diciembre a otro empleado y un exempleado del hotel, Suhaeli -conocido como "Eli"- y Heri Ridwan -"Geri"-, de matar a Muñoz, que entonces tenía 72 años.

Si bien la Policía mantuvo durante la investigación la acusación contra los dos únicos sospechosos llevados a juicio, la familia de Muñoz ha denunciado en varias ocasiones presuntas incongruencias en los testimonios de Abi y Mala durante la investigación policial.

Un portavoz familiar dijo a EFE que espera que, tras testificar ambos, "pasen de ser testigos a imputados por colaboración" en el crimen y "ocultamiento de cadáver".

El cadáver de Muñoz no fue hallado hasta el 30 de agosto, en una playa a medio kilómetro del hotel en el que se alojaba y después de haber sido escondido en distintas localizaciones del establecimiento turístico, que permaneció abierto esas semanas y en el que Abi y Mala continuaron trabajando.

El mismo 30 de agosto la Policía detuvo a los sospechosos, de 34 y 30 años, quienes confesaron el crimen.

En la vista de diciembre, los fiscales indicaron que el 1 de julio los hombres se encontraron en un restaurante de Senggigi para planear el robo en la habitación de Muñoz, en la que entraron sobre las 3.30 en la madrugada del 2 de julio (20.30 GMT), y que la "asfixiaron" y "golpearon con violencia" cuando esta despertó súbitamente.

La Fiscalía les acusa de homicidio, asesinato premeditado y robo con violencia, que según el Código Penal indonesio pueden acarrear entre 15 años de cárcel y la pena de muerte, que Indonesia no suele aplicar.

Nacida en Ferrol (A Coruña) y afincada en Mallorca, Muñoz acostumbraba a pasar largas temporadas en Lombok, donde consideraba el Bumi Aditya su "casa" en la isla, según su entorno.