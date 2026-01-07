Irán ejecuta a otro condenado por espionaje para Israel, el el decimoséptimo desde junio

“Al amanecer de este miércoles, la sentencia de muerte contra Ali Ardastani, condenado por espionaje en favor del Mossad mediante la entrega de información sensible del país, fue ejecutada tras ser confirmada por el Tribunal Supremo”, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

La justicia iraní calificó al ahorcado como “uno de los agentes clave” del Mossad en Irán, que había sido reclutado por la inteligencia israelí a través de redes sociales y llevó a cabo misiones para dicho servicio.

Mizan indicó que Ardastani proporcionó al Mossad imágenes y fotografías de lugares específicos, así como información sobre objetivos determinados, recibiendo al final de cada misión pagos en forma de criptomonedas.

Las autoridades señalaron que el ahorcado mantenía contacto tanto virtual como presencial con agentes israelíes y con colaboradores dentro de Irán.

El acusado fue detenido mientras, presuntamente, se encontraba realizando una misión para Israel y, según el Poder Judicial iraní, durante los interrogatorios reconoció que era consciente de su cooperación con el Mossad y afirmó que su motivación era obtener una recompensa millonaria y un visado del Reino Unido.

Con esta ejecución, Irán ha ahorcado a 17 personas desde la guerra de 12 días con Israel en junio, acusadas de espionaje a favor del Estado judío.

En octubre, Irán promulgó una ley que endurece los castigos por espionaje a favor de Estados Unidos e Israel y establece la pena de muerte para los actos contra la seguridad del país, así como penas de prisión por el uso de servicios como Starlink o la colaboración con medios de comunicación extranjeros considerados hostiles.