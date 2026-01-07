Japón pospone lanzamiento de un nuevo satélite mientras investiga el fracaso del anterior

"Hemos dedicado todos nuestros recursos y esfuerzos a investigar la causa del fallo del lanzamiento del (cohete) H3F8. El nuevo calendario de lanzamiento se anunciará una vez confirmado", detalló la agencia en un comunicado.

El pasado 22 de diciembre, el organismo fracasó en su intento de poner en órbita el sexto satélite de geolocalización Michibiki, tras un fallo en el cohete H3 que lo transportaba.

Según las explicaciones de los responsables, la propulsión de la segunda etapa del H3 se detuvo antes de lo previsto, lo que impidió al satélite alcanzar su órbita y llevó a JAXA a perder la comunicación con el aparato.

El accidente reavivó las dudas sobre el cohete insignia nipón, que ya sufrió un percance similar en su primera misión, en marzo de 2023, obligando a la agencia a ordenar su autodestrucción en pleno vuelo, un fracaso que golpeó duramente a la industria aeroespacial del país.

El cohete H3 está destinado a convertirse en el nuevo vehículo insignia de carga pesada de JAXA, reemplazo del H2A, y resulta clave para las aspiraciones del país asiático de potenciar su competitividad en el escenario global del sector aeroespacial.

Por su parte, la red de satélites Michibiki forma parte del Sistema Satelital Quasi-Zenith, un proyecto japonés que persigue perfeccionar los datos de ubicación en el archipiélago con el fin de consolidar una red autónoma de siete satélites para el año fiscal 2026, eliminando la dependencia de sistemas extranjeros.

Hasta el momento, Japón ha logrado poner en órbita cinco de los siete satélites planeados, con los que espera ser capaz de proporcionar información de ubicación en el archipiélago utilizando solo satélites japoneses, sin depender de aparatos extranjeros.