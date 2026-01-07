ONG venezolana reporta arresto de un estadounidense y un cubano con residencia americana

El director presidente de la organización, Alfredo Romero, reportó inicialmente en su cuenta de X que, en cuanto a la situación de estadounidenses detenidos en el país suramericano, solo verificaron "2".

Pero, en una consulta hecha por EFE, la organización precisó que en realidad se trata de un ciudadano estadounidense y otro cubano con residencia legal en Estados Unidos.

Foro Penal dijo a EFE que el cubano es Aidel Suárez -quien fue detenido el 24 de diciembre de 2024- y el estadounidense es James Luckey-Lange, quien "se presume que fue arrestado el 8 de diciembre de 2025 cuando intentaba entrar a Venezuela desde Guyana", país aliado de Estados Unidos que mantiene una disputa histórica con Caracas sobre el territorio del Esequibo.

Según dijo Romero en X, Suárez está detenido en la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda (norte), cercano a Caracas. Sobre el estadounidense no ofreció más información.

Foro Penal contabiliza en el país 863 presos políticos, de los cuales 86 tienen una ciudadanía extranjera o doble nacionalidad, según un boletín que tiene como fecha de corte el 29 de diciembre de 2025.

En enero de 2025, poco después del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Caracas y Washington suscribieron un acuerdo para que Venezuela recibiera a migrantes deportados, actualmente suspendido.

El acuerdo se concretó durante una visita a Caracas de Richard Grenell -enviado especial de Trump-, tras la que, además, fueron liberados seis ciudadanos estadounidenses que estaban detenidos en Venezuela.

En julio de 2025, Venezuela liberó a otros diez estadounidenses a cambio del regreso de 252 venezolanos encarcelados en El Salvador.