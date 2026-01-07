Viceprimer ministro británico se reunirá con Vance en medio de amenazas sobre Groenlandia

Según informó hoy el Gobierno, Lammy, que además de viceprimer ministro es titular de Justicia, participará en un evento en Mount Vernon, antigua residencia del presidente George Washington, como parte de las celebraciones durante 2026 por los 250 años de la declaración de independencia de EE.UU.

El político británico espera abordar con Vance, de acuerdo con el Ejecutivo, los esfuerzos para alcanzar la paz en Ucrania, después de que ayer se conociera que tanto el Reino Unido como Francia están dispuestos a enviar tropas a Ucrania si se alcanza un plan de paz con Rusia.

Durante su visita de dos días a territorio estadounidense, Lammy resaltará la solidez de la relación especial entre el Reino Unido y EE.UU, para garantizar la paz y la estabilidad en todo el mundo, añadió el Ejecutivo.

Sin embargo, esta relación especial puede quedar ahora en entredicho ante la voluntad estadounidense de actuar por sus propios intereses al margen de la OTAN, como se está poniendo en evidencia tanto en Ucrania como en el caso de Groenlandia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ayer, los Gobiernos de España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Polonia y Dinamarca defendieron la soberanía de Groenlandia, en una declaración conjunta en la que calificaron la seguridad del Ártico como "una prioridad" para Europa.