Cámara Baja de EE.UU. aprueba extensión de subsidios de salud pese a oposición republicana

Durante la votación, un total de 17 legisladores republicanos se unieron a los demócratas desafiando a los líderes de su partido y ahora la iniciativa llegará al Senado donde debe ser confirmada.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, afirmó el jueves que "no hay apetito" en el Senado para aprobar una extensión directa de los subsidios y señaló que actualmente se desarrollan conversaciones bipartidistas entre senadores y miembros de la Cámara de Representantes.

"Como saben, ya hemos tenido esa votación", dijo Thune y agregó: "Pero veremos qué sucede con el grupo de trabajo y si pueden proponer algo que incluya reformas. Y a partir de ahí, seguiremos adelante", agregó, dejando claro que el proyecto aún enfrenta obstáculos antes de convertirse en ley.

La medida busca mantener vigentes los subsidios mejorados a los seguros de salud que expiraron recientemente, una iniciativa clave para los demócratas que argumentan que la extensión garantizaría la cobertura y la asequíbilidad para millones de estadounidenses.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En 2025, la discusión entre republicanos y demócratas para dar continuidad o terminar con el Obamacare, llevó al cierre de Gobierno más largo de la historia del país que duró 43 días, provocando la paralización de laborales de miles de trabajadores federales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Antes del avance de la Ley de Atención Médica Asequible, los republicanos, respaldados por el mandatario, Donald Trump, habían propuesto una nueva ley que permita crear fondos de salud para entregar de forma directa a los ciudadanos bajo la justificación de evitar beneficiar a aseguradoras.