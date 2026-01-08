Dedican a Curet Alonso y al centenario Willie Rosario festival Puerto Rico Jazz Jam 2026

El festival se llevará a cabo el 24 de enero en el Centro de Bellas Artes de Santurce, en San Juan, y arrancará con una presentación de Ramírez y un quinteto de músicos interpretando temas de Curet Alonso y finalizará con la participación de Rosario y su orquesta.

Según explicó Ramírez en una rueda de prensa, las canciones de Curet Alonso serán las mismas que regrabó en su disco más reciente, 'Catalino - Canciones de Tite Curet Alonso', que publicó en agosto pasado, al ritmo del jazz latino.

"Mucha de la música de Tite se presta para armonías del jazz", aseguró Ramírez.

El álbum contiene ocho temas, siete de ellas, de Curet Alonso, y una adicional que compuso Ramírez.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las de Curet Alonso son 'Papel de Payaso', 'Franqueza Cruel', 'Marejada Feliz', 'Lamento de Concepción', 'Don Fulano', 'Mi Triste Problema' y 'Pura Novela', y la de Ramírez, 'Alma de Poeta'.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La producción y los arreglos musicales fueron hechos por Ramírez.

El quinteto que lo acompañará lo constituyen Edgardo Rivera (piano), excepto en 'Marejada Feliz' (Jonathan Montes), Giovanni Ortiz (bajo), Francisco Alcalá (batería), Javier Oquendo (congas) y Ramírez (trompeta y fiscorno).

El próximo 12 de febrero es el natalicio de Curet Alonso, uno de los compositores puertorriqueños más prolíferos del pentagrama popular.

Tras esta presentación, Ramírez se unirá a la orquesta de Rosario en su presentación 'Latin Jazz, Un Siglo de Afinque'.

"Willie es uno de mis menores... un padre musical. Me enseñó a cómo llevar la música, el respeto a la tarima, la manera de vestirme, el complementarme con los músicos y el concepto y el respeto a la orquesta", resaltó Ramírez.

Según contó Ramírez, Rosario fue el primer salsero que le dio la oportunidad de estar en su orquesta, lo cual hizo en 1984, tiempo después de comenzar su maestría en una universidad de Los Ángeles, California (EE.UU.).

Tras hacer una prueba de tres canciones en un estudio junto a Rosario, el legendario director musical le preguntó si podía participar con la orquesta varios días después, lo cual aceptó.

Así, continuó por cuatro años, presentándose en unos 300 espectáculos al año, según dijo, arreglando y produciendo temas de la orquesta, entre ellos, el éxito 'Botaron la pelota'.

"Repasaré la aportación de Willie en el jazz latino. La recopilación de canciones de jazz de Willie puede alcanzar a hacer tres discos", dijo Ramírez.

Ramírez, un respetado trompetista, relató que la aportación de Rosario en el jazz es también muy conocida, pues llegó a grabar con el legendario flautista estadounidense Herbie Mann.

Además, al principio de la carrera de su orquesta, contaba con tres trompetas, pero la agregó una cuarta y luego un saxofón barítono, lo que lo ayudó a distinguirse entre las demás agrupaciones de salsa.

"El tener un sonido único es algo difícil de implementar. Fue innovador. Fue un pionero en usar ese instrumento en la salsa", abundó Ramírez.