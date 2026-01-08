Ecuador amplía hasta 2040 contrato con petrolera china PetroOriental que opera en Amazonía

Estos recursos "se destinarán a nuevas actividades exploratorias, incremento de la producción, programas sociales y acciones de compensación en la Amazonía ecuatoriana", señaló la cartera de Estado en un comunicado.

La modificación contractual contempla una actualización tarifaria en el bloque 14, donde opera PetroOriental; nuevas actividades, que incluyen la perforación de cinco pozos, el reacondicionamiento de dos pozos (cambio de zona) y un proyecto de optimización de inyección.

Además, la renegociación incluye una producción acumulada estimada de 8,4 millones de barriles de petróleo hasta 2040, una inversión aproximada de seis millones de dólares en salud, seguridad industrial, ambiente y programas sociales comunitarios y una participación estatal superior al 86 % de la renta petrolera.

La firma del contrato modificatorio se realizó entre la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, y el presidente ejecutivo de PetroOriental S.A., Ma Wenjie.

En este acto, Manzano señaló que la extensión del plazo contractual "viabiliza inversiones de largo plazo, maximiza la recuperación de reservas y asegura la estabilidad operativa del campo, priorizando en cada actividad la responsabilidad social y el compromiso con el ambiente".