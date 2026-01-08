Ecuador asume la vicepresidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

La elección se dio durante la reunión celebrada en la sede del Consejo en Ginebra y el país andino estará en este puesto en representación del Grupo de Estados de América Latina y el Caribe (Grulac).

"Esta designación refleja el prestigio del Ecuador y la confianza de la comunidad internacional para que desempeñe esta importante función en el principal órgano intergubernamental de la ONU responsable de los derechos humanos", destacó la Cancillería.

La cartera de Estado indicó que el país "reafirma su compromiso inequívoco con el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos, así como con los principios y normas que orientan la labor del Consejo".

La mesa del Consejo se compone de cinco personas: un presidente y cuatro vicepresidentes que representan a los cinco grupos regionales. Estos sirven durante un período de un año, de acuerdo con el ciclo anual del Consejo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"El Ecuador ejercerá la vicepresidencia con integridad y responsabilidad y reafirma su disposición de continuar contribuyendo de manera constructiva a las labores del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas", escribió la canciller Gabriela Sommerfeld en su cuenta de la red social X.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que se les atribuye la escalada de violencia sin precedentes que registra el país andino en los últimos años.

En el contexto de esta "guerra" contra el crimen, organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han alertado del aumento de denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad como presuntas desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.