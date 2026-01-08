El hermano del expresidente peruano Martín Vizcarra exige seguir en carrera presidencial

"No vamos a permitir un atropello más, las elecciones se ganan en la cancha", declaró Vizcarra al llegar, junto a un grupo de seguidores, hasta la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el centro histórico de Lima.

Antes de entregar el documento con su apelación, Vizcarra enfatizó que "en Perú no existe la inhabilitación perpetua", en alusión a que fue excluido del proceso electoral por una condena por el delito de malversación de fondos públicos, dictada hace 20 años.

"Basta de argumentos falsos, de tratar de sacarnos de la carrera electoral", sostuvo antes de asegurar que espera obtener "un veredicto favorable" del JNE, el máximo ente electoral peruano que tomará una decisión definitiva sobre su caso.

"El pueblo lo pide, el pueblo lo exige", remarcó en alusión a su exigencia de seguir en la carrera hacia la jefatura de Estado.

El 5 de enero el Jurado Electoral de Lima Centro 1 (JEE) declaró "improcedente" la solicitud de inscripción de la candidatura presidencial de Vizcarra por el partido Perú Primero, tras considerar fundadas tres impugnaciones presentadas en su contra.

El jurado indicó que la ley de elecciones impide la postulación a "quienes hayan sido condenados por delitos dolosos con pena privativa de libertad" y establece que este impedimento se da "aún cuando hubieran sido rehabilitados".

Agregó que existen "limitaciones razonables, necesarias y proporcionales" al derecho a la participación política y que la inhabilitación a personas que han cometido delitos de corrupción "consiste fundamentalmente en procurar que la administración pública esté compuesta por personas probas e idóneas".

Días antes de esta decisión, el JEE de Lima Centro 2 también declaró inadmisible la candidatura de Vizcarra al Senado, tras aceptar el mismo argumento de la condena en su contra por malversación de fondos públicos.

Mario Vizcarra fue sentenciado en 2005 por un juzgado de la región sureña de Moquegua por los delitos de malversación de fondos públicos, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo, tras determinarse que había recibido doble sueldo del Estado cuando presidió el Consejo Transitorio de Administración Regional de Moquegua, en 2001.

El ingeniero anunció a fines de octubre pasado su intención de postular a la jefatura de Estado por el partido que lidera su hermano Martín, quien pretendió acompañarlo, sin éxito, como candidato a la Vicepresidencia, a pesar de haber sido inhabilitado para ejercer cargos públicos por diez años por el Congreso.

El exmandatario fue condenado el pasado 26 de noviembre a 14 años de cárcel por el delito de cohecho pasivo propio, tras ser declarado culpable de recibir sobornos por más de 2,3 millones de soles (unos 700.000 dólares) cuando fue gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-2014), antes de ser jefe de Estado.