Japón protesta por la exploración china de yacimientos de gas junto a frontera marítima

"Es sumamente desafortunado que, a pesar de las reiteradas protestas de Japón, China continúe con sus actividades de desarrollo unilaterales y sus intentos de crear un hecho consumado", dijo el portavoz gubernamental, Minoru Kihara, durante su rueda de prensa diaria.

Kihara confirmó la identificación de un buque de perforación chino en el Mar de China Meridional desde el pasado 2 de enero junto a la mediana que marca la frontera marítima entre los dos países.

El portavoz pidió a Pekín volver a la mesa de negociaciones y retomar el acuerdo de 2008 para desarrollar de manera conjunta los yacimientos de gas en la zona, que China suspendió por el deterioro de las relaciones bilaterales.

Japón considera que algunos de los yacimientos de la zona podrían extenderse bajo las fronteras marítimas del archipiélago, y ha documentado la presencia de alrededor de una veintena de estructuras en el lado chino de la mediana para desarrollarlos.

El episodio se produce en pleno recrudecimiento de la tensión diplomática entre Tokio y Pekín a cuenta de Taiwán, y después de que las autoridades chinas anunciaran restricciones a la exportación de productos de uso dual al archipiélago y una investigación 'antidumping' sobre las importaciones de un químico japonés clave para el sector de los chips.

Este jueves, el viceministro de Asuntos Exteriores japonés, Takehiro Funakoshi, volvió a protestar por el veto a las exportaciones, cuyo alcance aún no ha clarificado China, durante una reunión con el embajador chino ante Japón, Wu Jinghao.

"El viceministro Funakoshi volvió a protestar enérgicamente y exigió el retiro de las recientes medidas para fortalecer los controles de exportación de artículos de doble uso a Japón por parte del Ministerio de Comercio de la República Popular China", detalló en un mensaje el Ministerio de Exteriores nipón.

China y Japón se encuentran enzarzados en una amplia disputa diplomática desde el pasado noviembre, a raíz de unos comentarios de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, durante una sesión parlamentaria sobre la posibilidad de activar al Ejército del país en el caso de un ataque militar chino contra Taiwán.

El gigante asiático, que considera a la isla autogobernada como parte de su territorio, exigió a la mandataria retractarse de sus palabras, y emprendió una serie de medidas de presión, como pedir a sus ciudadanos evitar los viajes a Japón o suspender las importaciones de marisco japonés.