La china Zhipu AI lidera ronda de salidas a bolsa en Hong Kong por 1.200 millones dólares

Zhipu, conocida oficialmente como Knowledge Atlas Technology y que adopta el nombre de Z.ai para mercados extranjeros, marcaba una tendencia ascendente al alcanzar una subida del 11,19 % poco antes del parón de la media sesión.

La compañía recaudó el equivalente a unos 559 millones de dólares y se convirtió en la primera desarrolladora pura de modelos de lenguaje extenso de China en cotizar en la Bolsa de Hong Kong, una elección que, según su cofundador y consejero delegado, Zhang Peng, tiene que ver con sus ambiciones de "internacionalización".

El directivo apuntó primero a la propia Hong Kong y al sudeste asiático como mercados a los que expandirse, citando Oriente Medio, Europa y el 'sur global' como áreas posteriores, presentando sus bajos costes frente a otros modelos similares como gran atractivo a la hora de sumar usuarios.

Zhipu se une así a otras muchas tecnológicas chinas que han aprovechado el interés de los inversores por el auge de la IA en el gigante asiático para salir a bolsa; MiniMax, uno de sus principales rivales en China y también competidor de OpenAI (desarrolladora de ChatGPT) o Anthropic (Claude), debutará mañana en Hong Kong.

Este jueves también se estrenaron en la antigua colonia británica otras dos tecnológicas chinas: el fabricante de tarjetas gráficas Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor, que abrió con ganancias del 31,5 % tras recaudar 473 millones de dólares con su oferta de acciones, y el productor de robots para cirugía Edge Medical, que subió un 36,4 % después de obtener unos 154 millones de dólares.

La semana pasada, la compañía de diseño de chips de IA Biren Technology se disparó casi un 76 % en su debut en Hong Kong, y en diciembre otras firmas relacionadas con procesadores para esas tecnologías, Moore Threads y MetaX, registraron espectaculares aumentos a tres dígitos tras salir a bolsa en Shanghái.

Según Zhang, la brecha entre las capacidades de los modelos chinos y estadounidenses es ya estrecha, aunque todavía hay diferencias en otras áreas como investigación, recursos o innovación. Cabe recordar que Zhipu fue añadida a una lista negra comercial de EE. UU. el año pasado.