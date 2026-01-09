Al menos 60 nicaragüenses detenidos en Nicaragua por comentarios tras la captura de Maduro

"Esta nueva ola represiva se ejecuta sin orden judicial y se basa únicamente en expresiones de opinión: comentarios en redes, celebraciones privadas o no repetir la propaganda oficial. Esto constituye una grave violación a los derechos humanos", denunció Monitoreo Azul y Blanco.

Los arrestos arbitrarios se concentran en los departamentos de Chontales, Matagalpa, Managua, Jinotega, Chinandega, Estelí, Granada, Masaya y las regiones del Caribe Norte y Sur.

Su reporte sobre esta "nueva escalada represiva" señala que del total de personas aprehendidas, 49 permanecen detenidas "sin información sobre su situación legal", nueve han sido liberadas tras ser arrestadas y tres han sido sujetas de retenciones temporales, sin cargos claros ni acceso a procesos judiciales transparentes.

Además informa de 18 incidentes documentados, entre detenciones colectivas e individuales.

Ante esta situación, el organismo hizo "un llamado urgente a la comunidad internacional para que preste atención a esta nueva ola represiva en Nicaragua", al tiempo que demandó la "libertad para todas las personas presas políticas" en el país.

Hasta el momento, no hay un informe oficial sobre estas supuestas detenciones tras la captura de Maduro

La embajada de Estados Unidos en Managua recordó este viernes, tras el "paso importante" dado por Venezuela para liberar a "un gran número de presos políticos", que en Nicaragua también hay "más de 60 personas" que siguen "injustamente detenidas o desaparecidas", sin relación con las nuevas detenciones de los últimos días.

"Venezuela dio un paso importante hacia la paz al liberar a un gran número de presos políticos. En Nicaragua, más de 60 personas siguen injustamente detenidas o desaparecidas, entre ellas pastores, trabajadores religiosos, enfermos y ancianos. ¡La paz solo es posible con libertad!", informó la embajada en un mensaje en X.