Al menos un herido en intento de motín e incendio en prisión juvenil de Lima

De acuerdo a la información preliminar, unos 72 internos incendiaron colchones y otros muebles en el primer piso del establecimiento en un intento de motín, pero a los pocos minutos llegaron hasta cinco unidades móviles de los bomberos para atender la emergencia.

La Policía Nacional informó en su cuenta de la red social X que el fuego fue controlado por el Cuerpo General de Bomberos y que un personal de seguridad del centro resultó con lesiones en la cabeza, aparentemente por un objeto contundente.

El personal policial se encuentra desplegado de manera permanente en el lugar, realizando el conteo de internos, controlando la situación y manteniendo la seguridad total del área, añadió la institución.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo informó en X que un equipo se desplazó al lugar de los hechos, coordinando de forma directa con el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), la dirección del establecimiento y las autoridades, para verificar el control de la emergencia, supervisar las condiciones de seguridad y garantizar la integridad de los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley.

Agregó que mantiene una intervención activa y permanente, supervisando las acciones adoptadas y realizando el seguimiento correspondiente para la prevención de nuevos riesgos y el respeto de los derechos fundamentales.

El local de 'Maranguita', ubicado en el distrito capitalino de San Miguel, es un establecimiento para jóvenes infractores de la ley que recurrentemente es motivo de reclamo de los vecinos y las autoridades municipales por las revueltas protagonizadas por los internos y las fugas, como la última ocurrida en mayo pasado de seis de ellos.