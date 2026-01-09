El aeropuerto de Quito recibió 5,4 millones de pasajeros en 2025

Los cuatro primeros meses del año estuvieron marcados por la incertidumbre propia del proceso electoral por los comicios presidenciales, lo que influyó en una reducción de pasajeros, de acuerdo a datos de Quiport, la empresa administradora de la infraestructura aeroportuaria.

Sin embargo, a partir de mayo, el aeropuerto registró un incremento sostenido en el número de viajeros, lo que permitió cerrar 2025 con un leve aumento respecto de 2024, año en el que la terminal aérea recibió 5,3 millones de pasajeros.

En el ámbito logístico, el volumen de carga creció de 364.000 toneladas métricas en 2024 a 407.000 toneladas en 2025, que se transportaron mediante 16 aerolíneas especializadas. La exportación de flores representó el 93 % del volumen total.

La Alcaldía señaló que uno de los hitos de 2025 fue el inicio de las operaciones en la zona de expansión del aeropuerto. Con una inversión de 74 millones de dólares por parte de Quiport, la obra añadió 17.600 metros cuadrados a la terminal de pasajeros y 35.000 metros cuadrados a la plataforma.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estos trabajos permitieron tener áreas de arribo y salida internacional más amplias, reconfigurar la zona de la aduana y modernizar el sistema de equipaje. Además, incrementó la capacidad de atención del aeropuerto de cinco a siete millones de pasajeros anuales.