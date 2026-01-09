La mayor tormenta del año sepulta Moscú bajo un manto de más de 30 centímetros de nieve

La nieve cubre tanto las aceras como las carreteras, lo que sumado a la falta de visibilidad ha convertido el desplazamiento en automóvil en una odisea para los moscovitas.

En la estación meteorológica del norte de Moscú la nieve alcanzó los 31 centímetros, mientras en la región adyacente la altura de algunos montículos rondó los 50 centímetros, según informó Yevgueni Tishkovets, especialista del centro Fobos a la agencia RIA Nóvosti.

"La alfombra de nieve seguirá aumentando", pronosticó el meteorólogo.

En el caso de la región de Nizhni Nóvgorod, a menos de 500 kilómetros de Moscú, el manto blanco ascendió hasta los 57 centímetros.

Tishkovets, quien destacó que la nevada era una anomalía, aseguró que en algunos puntos de la región de Moscú las precipitaciones habían cubierto ya el 65 % de la norma mensual.

Como es habitual, las autoridades locales han pedido a los moscovitas que se abstengan de subirse al coche y opten por el transporte público, aunque no todos los ciudadanos atienden a dichas recomendaciones.

En las carreteras se ve cómo los coches y camiones se desplazan a no más de 40 kilómetros por hora y mantienen varios metros de distancia para evitar accidentes.

En cambio, la nieve alegra la vida de los niños, que corren a los parques con trineos y neumáticos para lanzarse a toda velocidad por sus cuestas, y de los aficionados al esquí de fondo, que en los últimos años han sufrido por la falta de nieve.

Los operarios de limpieza de calles y las máquinas quitanieves comenzaron a trabajar a destajo el jueves, cuando la nevada comenzó a cubrir esta urbe de 13 millones de habitantes.

Además, las complicadas condiciones meteorológicas han obligado ya a modificar algunos vuelos en los aeropuertos internacionales moscovitas, aunque estos siguen operando.

Rusia se encuentra en medio de las fiestas navideñas -la Navidad Ortodoxa se celebró el 7 de enero-, por lo que los rusos no vuelven al trabajo hasta el 12 de enero.