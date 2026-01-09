Sindicalistas bloquean acceso a La Paz por el retiro del subsidio a combustible en Bolivia

Decenas de maestros, comerciantes y representantes de las juntas vecinales se apostaron en el punto de peaje de la principal autopista que une ambas ciudades y cortaron el paso a los vehículos, medida que es impulsada por la COB, la central sindical más grande de Bolivia, que mantiene sus protestas desde hace más de dos semanas.

El decreto estableció precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros, lo que supone aumentos de 86 % y del 162 % respecto a los costes subvencionados que estuvieron vigentes por más de 20 años.

"¿Qué culpa tiene el pueblo? Tu decreto nos arruina, tú no piensas en los pobres, exigimos abrogación", fue uno de los cánticos de un grupo de maestros que bloqueaban una de las rutas.

Los afiliados de la Federación de las Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve) se unieron a las protestas y después de marchar por las principales avenidas en El Alto, llegaron al punto de peaje para cerrar la autopista principal.

Los comerciantes, conocidos como 'gremiales', también manifestaron su rechazo al decreto y advirtieron que seguirán en las calles hasta que el Gobierno de Rodrigo Paz elimine la norma.

"El Gobierno debería llamarnos, concientizarnos y explicarnos cómo va a ser este paquete (de medidas). Este año pasamos una Navidad negra, pero lamentablemente este Gobierno no piensa", dijo la secretaria general de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Betty Saucedo.

Mientras las protestas se concentraron este viernes en El Alto, en el centro de La Paz no hubo ninguna manifestación como ocurrió los anteriores días con los mineros que trabajan para el Estado, que son también parte de la COB.

Los dirigentes de la COB persisten en su pedido de la eliminación del decreto y aceptaron ir al diálogo con ministros en la casa de Gobierno, después de que en la víspera no llegaron al encuentro.

Por su parte, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó 52 puntos de bloqueo de carreteras en seis regiones del país, de los cuales 24 se reportan en el departamento de La Paz.

En Cochabamba (centro) los mineros y otros sectores sociales cerraron la carretera principal que conecta el occidente con el oriente del país, aunque la mañana de este viernes un contingente policial despejó la vía en la localidad de Parotani, pero la Defensoría del Pueblo reportó que aún hay otros cortes hacia la carretera que va a Santa Cruz.

La ABC también reportó bloqueos en la región andina de Potosí y en la amazónica de Beni.

La COB y los sindicatos de campesinos, que fueron aliados políticos de los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), llegaron a La Paz el lunes en una caminata de tres días desde el altiplano para exigir al Gobierno la abrogación del decreto 5503, que rige desde el 17 de diciembre.

El Ejecutivo ha aceptado modificar algunos artículos de la norma vigente después de un análisis en mesas de trabajo con diferentes sectores sociales, en las que no participaron los dirigentes de la COB.