Tres funcionarios de prisiones agredidos por un interno en la cárcel francesa de Aix

En su cuenta de X, Darmanin explicó que los tres agentes fueron atendidos inmediatamente por los servicios sanitarios.

Una fuente penitenciaria citada por France Info precisó que el ataque se produjo hacia las 8.00 de la mañana cuando los funcionarios iban a extraer al preso para una audiencia y les atacó con unas tijeras.

Dos de ellos fueron alcanzados en el cuello. El autor de la acción es un hombre de nacionalidad francesa de 23 años con antecedentes sobre todo por agresiones sexuales.

El ministro señaló que había pedido al prefecto (delegado del Gobierno) que fuera a esa prisión que se encuentra en los alrededores de la ciudad de Aix en Provence (sureste) para conocer de primera mano la situación.

También manifestó su apoyo "total e incondicional" a los funcionarios de prisiones "que ejercen una misión peligrosa con mucho valor y humanidad".