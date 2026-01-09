Wadephul abordará con Rubio en Washington el apoyo a Ucrania y la política transatlántica

"Pueden dar por hecho que las cuestiones relevantes en materia de política exterior y de seguridad también estarán en la agenda de las conversaciones", declaró en una rueda de prensa ordinaria la portavoz de Exteriores, Kathrin Deschauer.

En su viaje hacia Washington, Wadephul hará escala en Reikiavik, donde se reunirá con su homóloga islandesa, Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir, para continuar el estrecho intercambio acordado en la vista de la ministra a Berlín en noviembre pasado, agregó.

Este viaje es "una clara señal de las estrechas relaciones bilaterales con Estados Unidos, pero también de la importancia de nuestras relaciones europeas, e Islandia es también socio de la OTAN en lo que respecta al extremo norte en su conjunto", afirmó.

Por otra parte, la portavoz señaló que el Gobierno alemán ha tomado nota y lamenta profundamente la decisión de Estados Unidos de retirarse de determinados tratados y organizaciones internacionales.

En ese sentido, señaló que Alemania seguirá buscando el diálogo con sus socios estadounidenses para profundizar en el entendimiento común sobre cómo se puede seguir desarrollando la cooperación internacional y los intereses comunes y en este contexto se enmarca también el viaje del ministro a Washington, aseguró.

Subrayó que el Gobierno alemán considera que los retos globales, como las guerras, el hambre y la destrucción del medio ambiente, sólo pueden abordarse a escala global, por lo que, agregó, Alemania es y seguirá siendo defensora y promotora de la cooperación multilateral internacional.

Aludió en particular a Naciones Unidas como única organización con miembros en todo el mundo y de la que dijo que sigue siendo indispensable, especialmente en tiempos de creciente polarización, y agregó que el Gobierno alemán se compromete de forma activa, y también crítica cuando es necesario, a que la ONU trabaje de forma más eficaz y eficiente.

Por su parte, Steffen Meyer, portavoz adjunto del Ejecutivo alemán, reconoció que "algo está cambiando en la relación transatlántica", pero aseguró que Estados Unidos sigue siendo para Alemania "un socio fundamental en todas las cuestiones políticas relevantes".

"Es justo decir que la relación ha cambiado un poco, y que quizá en algunos aspectos se ha vuelto más difícil. Al mismo tiempo, el Gobierno federal trabaja en su conjunto para continuar con los aspectos positivos de esta alianza, la estrecha cooperación y, en ocasiones, las críticas y las diferencias de opinión, en un diálogo intenso con nuestros socios en Estados Unidos", subrayó.