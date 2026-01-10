El festival de la feria colombiana de Manizales, en blanco

Así la cosas, el colombiano César Rincón, el francés Sebastián Castella y el español Juan Ortega se marcharon con las manos vacías.

No sirvió entonces la lección de técnica de Rincón en su primero, porque en apenas tres lances magistrales, el de Gutiérrez Arango dejó casi todo lo que traía en materia de bravura.

En la muleta el ejemplar no cambió mucho, aunque por momentos el maestro consiguió meterlo en la canasta. Al final, el novillo volvió a sus andadas de mansedumbre y la espada tampoco cumplió con el cometido y sonaron tres avisos.

También sonó aviso para Castella, quién estuvo muy por encima del segundo de la noche, novillo del hierro de Juan Bernardo Caicedo que naufragó en su propia mansedumbre.

El francés no estuvo afortunado con la espada, aviso.

Tampoco valió el tercero, toro sin clase de Gutiérrez, con el que que Ortega intentó, en vano, otro camino que no fuera el de la intrascendencia. Palmas.

Y el cuarto tampoco fue la excepción en medio de las consecutivas desilusiones. En principio exhibió condiciones el de Gutiérrez, que suplió a un manso de Caicedo, pero que luego se vino abajo. Palmas a Rincón.

El quinto, de Gutiérrez, resultó ser el de mayor movilidad. Castella logró someter por momentos al ejemplar, dándole todas las ventajas, pero cuando las cosas parecían tomar vuelo, el animal presentó problemas en sus extremidades anteriores y el torero debió abreviar.

El sexto, novillo chico, no representó más que el triste cierre de un festejo marcado por la mansedumbre.

Novillos de Ernesto Gutiérrez Arango y Juan Bernardo Caicedo. Mansos en general.

César Rincón. Palmas tras tres avisos y palmas.

Sebastián Castella. Silencio tras aviso y palmas.