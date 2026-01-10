Florian Zeller, el teatro que se ve y se lee

El próximo 21 de enero, la editorial De Conatus, que descubrió en España a Jon Fosse antes de que ganara el Nobel, publicará juntas estas tres piezas de un autor que considera "imprescindible" por su maestría al retratar a personajes al borde del colapso y con ello también reivindica el teatro como un género para ser leído.

La trilogía ha sido vista en más de 45 países y sigue representándose. La adaptación cinematográfica de 'El padre' (2020) que dirigió el propio Zeller y que se adentraba en el laberinto del alzhéimer, le valió un Oscar a Anthony Hopkins como mejor actor y otro a Zeller por el guion adaptado.

Ahora Hollywood se lo rifa. Hugh Jackman y Laura Dern protagonizaron 'El hijo' (2022), una obra que se estrenó en el Festival de Venecia y este mismo año Zeller, que también es libretista de ópera y miembro de la Academia Francesa de la lengua, rodará con Javier Bardem y Penélope Cruz.

En este caso se trata de una película, 'Bunker', creada para ellos, según ha explicado Zeller, un thriller psicológico sobre un matrimonio que además lo es en la vida real y que en la ficción se pone a prueba cuando el esposo, un arquitecto, acepta construir un búnker de supervivencia para un multimillonario tecnológico.

Los dilemas éticos y la disección del ser humano en el contexto contemporáneo son la especialidad de este autor que en 'El hijo' muestra la pulsión suicida de un adolescente ante la ceguera de sus progenitores, una crítica feroz, dicen sus editoras, en torno a la maternidad/paternidad actual que plantea: "Qué nos ha pasado para llegar a anteponer al cuidado de un hijo adolescente nuestro estado de ánimo personal".

En 'La madre', una obra que en Francia protagonizó Isabelle Huppert y en España Aitana Sánchez Gijón, dirigida por Juan Carlos Fisher, aborda los sentimientos de pérdida de identidad y sentido de la vida de una mujer cuando deja de ser el sustento emocional y funcional de su familia.

La soledad no deseada, el vacío y la demencia llevan al lector a preguntarse si el amor de una madre ha de tener un límite.

Por último, 'El padre', la más conocida, coloca al lector ante un hombre de avanzada edad que se niega a asumir su deterioro cognitivo y muestra la complejidad en las relaciones de dependencia con su entorno más cercano.

Pese al dolor, una membrana que une las tres piezas, el humor y la ironía salpican los diálogos, lo que lleva a sus editoras a hablar de "farsas negras".

En tiempos de estrechez de la imaginación y en los que al lector le cuesta encontrar tiempo y concentración, el teatro, "corto e intenso", parece una opción "natural", dice a EFE Silvia Bardelás (De Conatus), que también ha publicado un volumen dedicado al teatro de Fosse.

La editora recuerda que la novela viene del teatro y que surgió a medida que se fue desarrollando la necesidad de describir los espacios en los que ocurría la acción, el interior de los personajes, de crear un narrador con un punto de vista determinado.

"Esto sucedió en un cambio de mundo, cuando se multiplicaron las lenguas, las culturas; ahora mismo hay como una contracción de todo eso", señala. En todo caso, el teatro "siempre se ha leído" y es "la mejor forma de escuchar distintas voces y de ver nuestros problemas de comunicación".

La publicación del teatro de Zeller coincide con el estreno en Madrid de 'La verdad', el próximo 15 de enero, de nuevo dirigida por Juan Carlos Fisher y con Joaquín Reyes como protagonista, una comedia sobre la delgada línea entre la verdad y la mentira en la vida cotidiana.

Estrenada en Francia en 2011, ‘La verdad’ se ha representado en más de 30 países y recibió en Londres el premio a mejor comedia del año en los Premios Laurence Olivier 2017.