La formación palestina Fatah prevé celebrar un nuevo congreso general diez años después

Fatah definió en un comunicado la organización de esta conferencia como "un requisito organizativo y una necesidad política", después de haber celebrado el anterior evento hace una década, cuando Mahmud Abás fue reelegido como líder del movimiento y se renovaron las principales instancias internas del partido.

Originalmente programada para el 17 de diciembre de 2023, la conferencia se pospuso debido a la brutal ofensiva israelí en Gaza tras los ataques terroristas de Hamás el 7 de octubre de dicho año.

Según los estatutos de Fatah, el congreso general se debería reunir cada cinco años para aprobar los programas políticos y militares, y elegir a sus órganos de decisión.

Además, hoy el consejo de Fatah detalló que ha decidido readmitir a algunos miembros expulsados, excluyendo a aquellos acusados ​​de "crímenes contra el pueblo palestino" o con causas judiciales pendientes.

En la sesión donde se aprobó la convocatoria de este nuevo congreso, se enfatizó, de acuerdo al comunicado, "el rechazo categórico al desplazamiento y los asentamientos" israelíes en Cisjordania ocupada: "Resistir la actividad de asentamientos y enfrentar la agresión de los colonos representa un desafío existencial para nosotros", incidieron.

El consejo de Fatah también reiteró su "compromiso con la unidad geográfica del territorio palestino en Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este".

En cuanto a la Franja, se consideró prioritario el establecimiento de "un alto el fuego real en Gaza, garantizar flujo de ayuda, el inicio de la recuperación y la reconstrucción, la apertura del cruce de Rafah en ambas direcciones y la retirada completa" del Ejército israelí.

El comunicado concluye haciendo hincapié en "preservar los derechos y la dignidad" de familias de heridos y prisioneros.

"Trabajamos para liberar a los prisioneros, en primer lugar al líder Marwan Barghouti y a todos sus compañeros", recalca la nota difundida por Fatah.

Fatah es una formación político‑militar secular fundada a finales de los años cincuenta por Yasser Arafat y otros activistas palestinos, que ha sido históricamente el componente principal de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y la fuerza dominante dentro de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

Fatah controla la ANP en Cisjordania, ejerciendo funciones gubernamentales limitadas ante la ocupación israelí, y ha mantenido durante décadas una rivalidad con el movimiento islamista Hamás, que expulsó a Fatah de la Franja de Gaza en 2007.

La última vez que los palestinos celebraron elecciones generales fue en 2006, cuando Hamás obtuvo la mayoría en el Consejo Legislativo Palestino y las fuerzas de Fatah, dominante hasta entonces en la Autoridad Nacional Palestina, fueron desplazadas del gobierno de la Franja tras duros enfrentamientos armados entre ambas facciones.

Desde entonces no se han celebrado comicios legislativos ni presidenciales válidos en todos los territorios palestinos, y el presidente Mahmud Abás ha permanecido en el cargo más allá de su mandato original de cuatro años tras las elecciones de 2005.