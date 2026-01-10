Manoel Carlos, el autor de las mujeres fuertes en la telenovela brasileña

Inspirado en Helena de Troya, las Helenas se convirtieron en una constante en sus telenovelas, todas ellas mujeres de carácter, independientes y enfrentadas a las más diversas adversidades.

Más de una decena de Helenas han aparecido en sus folletines, se han convertido en verdaderos iconos de la cultura popular del país y han traspasado fronteras puesto que las telenovelas de Manoel Carlos han sido difundidas en más de 150 países.

Río de Janeiro, más que un escenario para sus historias, fue casi un personaje más en su dramaturgia.

En una entrevista, Manoel Carlos explicaba que el paisaje de Río, su cielo siempre azul y el espíritu desenfadado de los cariocas le servía para dar un tono “rosa” a los dramas más graves y grises, permitiendo al público a digerir las tragedias de una forma más leve.

Uno de los mayores éxitos de Manoel Carlos es la trilogía de telenovelas 'Vale Tudo' (1988), 'Por Amor' (1997) y 'Laços de Família' (2000), que se consideran algunas de las obras más icónicas en la historia de las telenovelas brasileñas.

'Vale Tudo' es recordada por su crítica social y política, y por su historia de una mujer que lucha por sobrevivir en una sociedad corrupta.

'Por Amor' es conocida por su historia de amor incondicional entre madre e hija, y 'Laços de Família' aborda las complejidades de las relaciones familiares y los desafíos del amor en la vida moderna.

El maestro, conocido por sus allegados como Maneco, nació el 14 de marzo de 1933 en São Paulo, e inició su carrera en la televisión en la década de 1960 como guionista y director de programas de televisión.

Sin embargo, fue en la década de 1970 cuando comenzó a destacarse como autor de telenovelas en la televisión Globo, la de mayor audiencia del país.

A lo largo de su carrera cosechó numerosos premios y reconocimientos, entre ellos la prestigiosa Orden del Mérito Cultural, otorgada por el Gobierno Federal de Brasil en 2005.

Además de una veintena de telenovelas, también fue autor de series de televisión y obras teatrales, en las que también aprovechó su capacidad para atrapar la atención de los espectadores con giros de guión sorprendentes y emocionantes.