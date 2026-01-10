Rusia sigue aprovechando el invierno para golpear la infraestructura energética ucraniana

Según el parte de guerra ruso en Telegram, la artillería, la aviación y las brigadas de drones de asalto atacaron las instalaciones energéticas ucranianas y los depósitos de combustible.

Los misiles y aparatos no tripulados rusos golpearon la infraestructura civil y las posiciones enemigas, tanto de tropas como de mercenarios extranjeros, en 153 zonas del país, informó el Ministerio de Defensa ruso en Telegram.

Moscú insiste en que dicha infraestructura garantiza el trabajo de la industria militar enemiga, lo que ponen en duda tanto Kiev como sus aliados europeos.

Los ataques han dejado provisionalmente sin fluido eléctrico a millones de personas en las últimas semanas en Ucrania.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En su tradicional discurso a la nación, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció que Moscú está aprovechando la "ola de frío" para martillear "tantas instalaciones energéticas como sea posible".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"La principal táctica rusa es intentar provocar un apagón total en las ciudades", señaló.

Los ataques ucranianos también dejaron sin electricidad ni calefacción este viernes a más de medio millón de personas en la región fronteriza rusa de Bélgorod, según denunciaron las autoridades locales.