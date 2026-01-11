Cientos de manifestantes en Berlín contra la represión de protestas en Irán y por libertad

Bajo el lema "Apoya a Irán – Defiende la libertad", los manifestantes portaban carteles con eslóganes como "Mujeres, vida, libertad en Irán", "Liberad para Irán del régimen islámico ocupante", banderas del león y el sol para desafiar al régimen ayatolá y banderas arcoiris.

Unas 500 personas se reunieron frente a la Embajada de Irán para dar una señal de apoyo a las protestas en Teherán y en otras grandes ciudades de la República Islámica.

Según la Policía berlinesa, hubo incidentes aislados en la legación.

Explicó en la red social X que varios manifestantes "redujeron de forma no coordinada y considerable la distancia de seguridad con respecto al recinto de la misión diplomática de la Embajada de Irán".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Unos 150 agentes de la Policía desplegados en la legación evitaron violaciones del territorio extraterritorial de la embajada y empujaron a los manifestantes al área de manifestación originalmente declarada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Como consecuencia, dos personas fueron detenidas.