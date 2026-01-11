Elenco de 'The Voice of Hind' desea que algún día se cuenten historias de amor palestinas

"Estamos orgullosos de nuestra gente. Estamos orgullosos de nuestras historias. Estamos pasando por un momento de desastre, pero creo que algún día también vendrán historias de amor, y estamos muy agradecidos", dijo Hlehel durante su paso por la alfombra de estos premios.

La película reconstruye las últimas horas antes del asesinato de Hind Rajab, una niña palestina atrapada en un coche en el barrio de Tel Al-Hawa, en Gaza, bajo el asedio de los tanques israelíes.

Compite por el premio a mejor película de habla no inglesa junto a la española 'Sirat', la noruega 'Sentimental Value', la francesa 'It Was Just an Accident', la coreana 'No Other Choice' y la brasileña 'The Secret Agent'.

Portando vestidos de diseñadores palestinos de color negro, las actrices Clara Khoury y Saja Kilani contaron a EFE que se sentían agradecidas por ser bienvenidas a una ceremonia internacional de este calibre y esperaban que el filme ayude a generar conciencia entre el público.

"Ten compasión, asume tu responsabilidad y siente con nosotros, igual que nosotros podemos sentir contigo", apuntó Khoury.

La ceremonia de los Globos de Oro tendrá lugar en el hotel Beverly Hilton, situado en la acaudalada ciudad de Beverly Hills, en el condado de Los Ángeles, y se transmitirá por CBS y Paramount+ en EE.UU. a partir de las 17:00 hora local (01:00 hora GMT del lunes).