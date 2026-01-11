Gobierno yemení recupera bases militares de las zonas liberadas de separatistas sureños

Al Alimi, en un discurso televisado emitido a última hora del sábado, aseguró "que el proceso de toma de control de los campamentos militares en provincias de Hadramut y Al Mahra, la capital provisional -del Gobierno yemení- Adén, y el resto de las provincias liberadas se ha completado con éxito".

Asimismo, llamó a todos los yemeníes "a unirse, cooperar, priorizar la prudencia y dedicar todos los esfuerzos al objetivo de restaurar las instituciones estatales y poner fin al golpe de Estado de las milicias terroristas hutíes, apoyadas por el régimen iraní".

El líder del máximo órgano del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen también anunció la creación de un comité militar supremo, bajo el mando de la coalición liderada por Arabia Saudí, que "preparará, equipará y dirigirá a todas las fuerzas y formaciones militares".

El discurso de Al Alimi llegó el mismo día en el que miles de simpatizantes del Consejo de Transición del Sur (CTS), el grupo separatista del sur del Yemen respaldado por Emiratos Árabes Unidos (EAU), se manifestaran en Adén para rechazar la decisión de la cúpula del grupo de disolver el Consejo.

Las protestas se produjeron después de que una delegación de la dirección del CTS anunciara, desde Arabia Saudí, su disolución y la de todos los órganos de gobierno del grupo separatista, entre acusaciones de "coerción" por parte de Riad.

Al Alimi subrayó que "las difíciles decisiones tomadas en los últimos días no buscaban la fuerza, sino proteger a los ciudadanos en un momento que no admite ambigüedades ni concesiones", y reiteró que "la justa causa del Sur es una de las principales prioridades" del Gobierno.

"Sus inmensos sacrificios no serán en vano. La justa causa del Sur jamás ha sido cuestionada en esta época, y sus derechos son innegables. Nos hemos comprometido (...) a abordarla en el marco de la fase de transición", afirmó, y adelantó que se creará un comité para dialogar con el Sur.

No obstante, el presidente instó "a todos aquellos que se han desviado del camino a que depongan las armas, devuelvan todos los bienes saqueados y se reincorporen a las filas del Estado, que abraza a todos".

Los separatistas sureños sufrieron un importante revés después de que tropas gubernamentales, con apoyo aéreo de Arabia Saudí, recuperaran en pocos días las dos provincias clave Al Mahra y Hadramut, así como otras zonas, que habían ocupado en las últimas semanas.

Las pérdidas provocaron divisiones cada vez mayores dentro del movimiento separatista, especialmente después de que sus patrocinadores, principalmente Emiratos Árabes, abandonaran el Yemen abruptamente a finales de 2025 tras un ultimátum de 24 horas que emitieron tanto el Gobierno yemení como Arabia Saudí.

La nueva crisis en Yemen comenzó a principios de diciembre de 2025, cuando una ofensiva del CTS tomó las provincias orientales de Hadramaut y Al Mahrah, ricas en petróleo y fronterizas con Arabia Saudí y Omán, en un pulso por restaurar el Estado de Yemen del Sur, independiente hasta que se reunificó con el Norte en 1990.