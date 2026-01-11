Iglesia mexicana llama a priorizar "la paz y la unidad" en México para 2026

“En este horizonte, hay dos desafíos que México y el mundo necesitan atender con urgencia: la paz y la unidad, dos tareas que exigen compromiso, escucha y acción de todos los actores sociales”, señaló el Episcopado en su editorial semanal Desde la Fe.

En un contexto en el que México sigue enfrentando un alto número de homicidios, desapariciones forzadas y crisis de derechos humanos y el mundo además está inmerso en disputas bélicas e intervenciones militares, la institución religiosa prima la paz en sus oraciones para este año.

“Una oración que no se quede solo en palabras dirigidas a Dios, sino que se traduzca en diálogo con el otro, apertura al encuentro y disposición para caminar juntos”, resaltó.

La Iglesia mexicana citó las palabras del papa León XIV en las que advierte el avance de la “diplomacia basada en la fuerza” de ciertos países, el cual recuerda que la “la paz y la unidad solo pueden sostenerse cuando se protege la dignidad humana y se elige el diálogo por encima de la confrontación”.

“Vayamos como familia, como comunidades, como ministros y consagrados, ofreciendo a Dios lo que somos y lo que soñamos para el 2026: nuestras tareas pastorales, nuestros hogares, nuestras preocupaciones y nuestras decisiones”, sentenció el texto.

Asimismo, recordó la importancia de la peregrinación como una “actitud interior” de un pueblo encaminado, en este caso, por la paz y la unidad, siendo además un motor de enseñanza para “mirarnos sin etiquetas” y “escucharnos de verdad”.

Por ello, la Iglesia instó a sus feligreses a reunirse el próximo sábado, 17 de enero a las 8:00 hora local (14:00 GMT), en la Glorieta de Peralvillo para peregrinar hacia la Basílica de Guadalupe de la capital mexicana y “hacer de ese camino una oración por quienes han perdido la esperanza, por las víctimas de la violencia y por la unidad que tanto anhelamos”.