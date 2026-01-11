Jurado electoral declara "improcedente" candidatura de hermano del expresidente Vizcarra

En una resolución difundida este domingo, el JEE Lima Centro 2 resolvió que la candidatura contiene "un impedimento legal insubsanable" por antecedentes penales por corrupción y señaló que el derecho a la participación política no es absoluto.

Mientras que el Jurado Electoral de Lima Centro 1 declaró el 5 de enero "improcedente" la inscripción de la candidatura presidencial de Vizcarra al indicar que la ley impide postular a "quienes hayan sido condenados por delitos dolosos con pena privativa de libertad", "aún cuando hubieran sido rehabilitados".

El jurado indicó que la ley de elecciones impide la postulación a "quienes hayan sido condenados por delitos dolosos con pena privativa de libertad" y establece que este impedimento se da "aún cuando hubieran sido rehabilitados".

"Era previsible que el JEE declare improcedente mi candidatura al Senado. Por segunda vez esta instancia ignora lo establecido por el Tribunal Constitucional. Esperamos que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) enmiende y actúe de acuerdo a ley y a los principios constitucionales", expresó el propio Mario Vizcarra en la red social X. Además, agregó que el partido apelará dentro del plazo y aseguró que siguen firmes.

Así, otro ente, el Jurado Electoral Especial, admitió de formal parcial la lista del Senado del partido Perú Primero, entre ellas la postulación de Mario Vizcarra y de la candidata Adela Yrene Cordova, vigésima de la lista.

El hermano del expresidente apeló esta decisión y exigió a las autoridades electorales que le permitan participar en los comicios generales de abril próximo.

"No vamos a permitir un atropello más, las elecciones se ganan en la cancha", declaró Vizcarra al llegar a la sede del Jurado Nacional de Elecciones, en el centro histórico de Lima.

El ingeniero anunció a fines de octubre pasado su intención de postular a la jefatura de Estado por el partido que lidera su hermano Martín, quien pretendió acompañarlo, sin éxito, como candidato a la Vicepresidencia, a pesar de haber sido inhabilitado para ejercer cargos públicos por 10 años por el Congreso.

El exmandatario fue condenado el pasado 26 de noviembre a 14 años de cárcel por el delito de cohecho pasivo propio, tras ser declarado culpable de recibir sobornos por más de 2,3 millones de soles (unos 700.000 dólares) cuando fue gobernador de la región sureña de Moquegua (2011-2014), antes de ser jefe de Estado.