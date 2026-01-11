Manifestantes en Londres piden apoyo a EEUU e Israel para derrocar el régimen iraní

Los participantes en la protesta, convocada por el propio Pahlaví, que reside en EE.UU., ondearon banderas imperiales, así como inglesas e israelíes, y esgrimieron pancartas donde pedían recuperar la amistad con el Estado judío y "Devolver la grandeza a Irán", en línea con el eslogan utilizado por el presidente Donald Trump en su país.

Animada por música en directo y entre una gran presencia policial, la concentración a las puertas de Downing Street -despacho y residencia del primer ministro británico- sucedió a otra realizada la víspera junto a la embajada de Irán, en la que un hombre logró subirse al balcón para cambiar la bandera de la República Islámica por la monárquica.

En la manifestación de este domingo, muchos de los asistentes reclamaron que Estados Unidos e Israel intervengan, militarmente si es necesario, para apoyar a sus compatriotas que protestan desde el 28 de diciembre y hacer que caiga el régimen de los ayatolás, instaurado hace 47 años.

"Lo que está ocurriendo ahora es algo monumental. Estamos recuperando Irán de un grupo de ocupantes antiiraníes que han convertido el país en una fuente de riqueza para sus fines ideológicos. No les interesan los verdaderos valores persas", dijo a EFE Payam Ahmadi, ingeniero civil que llegó al Reino Unido hace 25 años.

Ahmadi pidió que Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "den un paso al frente" para "liberar" a los iraníes, ya que, sin su ayuda, "serán masacrados".

"Israel e Irán han sido históricamente aliados. No queremos ser conocidos como un país que patrocina el terrorismo ni queremos tener nada que ver con Gaza ni con la guerra entre palestinos e israelíes, no tiene nada que ver con nosotros", afirmó.

Al igual que Ahmadi, la enfermera Manna Mousavi opinó que Pahlaví es la mejor opción para encabezar una transición, pues "ha defendido desde el primer día la democracia, el laicismo, la paz y la integridad territorial".

"Es el heredero al trono, pero ha dejado en manos del pueblo decidir en unas elecciones libres si quiere una monarquía constitucional o una república. Él conoce a los mulás mejor que nadie, porque mataron a su familia", manifestó.

Mousavi, que llegó a la capital británica hace 5 años, subrayó que "Irán y la República Islámica no son lo mismo; ese brutal régimen teocrático no representa al pueblo iraní".

Su esposo, Mustafa Nejati, es un refugiado político, que llegó a Inglaterra ilegalmente oculto en un camión en 2018.

Nejati explicó a EFE que, si bien su generación aceptaba a regañadientes el islam, los jóvenes iraníes de hoy en día "son islamófobos".

"La mentalidad de la generación Z en Irán es que ya no puede tolerar el régimen actual. No quieren seguir las normas que les imponen. No aguantan la hipocresía de tener que fingir en público", aseguró.

Nejati confió en que, si el Gobierno islámico cae, la religión "pase a ser algo privado y no político".

Aseguró también no estar preocupado por una posible injerencia de Estados Unidos, "ya que no hay otra opción". "Muchas democracias, como Alemania o Japón, surgieron de intervenciones extranjeras", apuntó.

Previamente, se manifestó en la misma zona un grupo convocado por la Asociación de Mujeres Anglo-Iraníes, quienes pidieron al Gobierno británico que designe organización terrorista proscrita al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), por la represión de las protestas en Irán.