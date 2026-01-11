Migración Colombia destaca normalidad del flujo migratorio en la frontera con Venezuela

Durante una visita a este paso fronterizo, el principal corredor que comunica al departamento colombiano de Norte de Santander con el estado venezolano de Táchira, la funcionaria inspeccionó el comportamiento de los flujos migratorios y envió un mensaje de tranquilidad a la población fronteriza.

"El flujo en esta parte de la frontera es normal; ese flujo pendular de las personas que van y vienen por motivos de comercio, entre otros, es normal", afirmó Arriero en un video divulgado en X, en el que agregó que no se han registrado aumentos ni disminuciones significativas del paso de personas y que la actividad comercial continúa de manera regular, acorde con las tendencias observadas durante 2025.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros y por los pasos fronterizos de Cúcuta, capital de Norte de Santander, pasa diariamente una media de 60.000 personas.

Lo único diferente esta semana ha sido la llegada a la frontera de numerosos periodistas de medios internacionales en busca de noticias y reacciones de los venezolanos a la reciente operación de Estados Unidos que derivó en la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su traslado a Nueva York.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) advirtió este jueves sobre limitaciones y riesgos para el ejercicio periodístico en la frontera colombo-venezolana, al denunciar detenciones arbitrarias, restricciones de acceso y actos de intimidación contra comunicadores que intentan informar desde la zona.

La FLIP señaló en un comunicado que periodistas colombianos y extranjeros han sido retenidos por autoridades venezolanas, impedidos de ingresar al vecino país o devueltos a Colombia tras revisiones de equipos y exigencias para borrar material periodístico.

La Fundación también alertó sobre denuncias de seguimiento y monitoreo a reporteros por parte de hombres vestidos de civil, presuntamente provenientes de Venezuela.