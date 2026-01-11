ONGs denuncian cientos de muertos en protestas en Irán, que sigue sin Internet

Según un testimonio de familiares de víctimas publicado este domingo por la página web de la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo (Noruega), los cuerpos en las morgues llegarían a "cientos", la mayoría "jóvenes entre los 18 y los 22 años que recibieron disparos a corta distancia".

Así lo relataron los padres de Rubina Aminian, estudiante kurdoiraní de 23 años asesinada en la tarde del jueves 8 de enero durante la jornada de protestas en Teherán, quienes acudieron a la capital para identificar los restos de su hija y tuvieron acceso a la morgue, según el relato de la ONG.

Por su parte, Human Rights Activists News Agency (HRANA), que opera desde Estados Unidos, afirmó este sábado que la cifra de muertos confirmados durante las manifestaciones asciende a 116, a pesar de la interrupción del flujo de información provocada por los cortes de internet.

HRANA aseguró en su última información al respecto que el punto álgido de las protestas se alcanzó el pasado jueves 8 de enero, tras al menos 96 manifestaciones en 27 de las 31 provincias del país, que llevaron al régimen de los ayatolás a poner en marcha el corte de internet y de la telefonía internacional que se extiende todavía hasta hoy.

Algunos videos que está difudniendo por redes la organización Hengaw Organization for Human Rights, basada en Europa, muestra marchas nocturnas multitudinarias en varios puntos de Irán, una de ellas verificada en Teherán ayer por la noche.

Por su parte, la agencia iraní Tasnim, vinculada al régimen islámico y una de las pocas que actualiza su contenido en mitad del bloqueo, informó este domingo de la muerte de ocho miembros de las fuerzas de seguridad entre el miércoles y el jueves pasados por "ataques con armas de fuego" y otros objetos.

Según el medio, varias fuentes del Gobierno confirmaron la detención de cerca de 200 líderes de "grupos terroristas" y confiscaron "una cantidad considerable de municiones, armas, granadas y cócteles Molotov en los escondites de los alborotadores".

También publicaron parte de la intervención del presidente iraní, Masud Pezeshkian, este domingo durante su reunión con el ministro de Exteriores de Omán, en la que acusó a Estados Unidos e Israel de atacar la unidad entre países islámicos y crear división en el exterior "para cumplir sus siniestros objetivos".

La República Islámica enfrenta desde el pasado 28 de diciembre una oleada de protestas originada en la crisis económica por la caída de precio de la moneda (rial) y la elevada inflación, entre otras.

Con el paso de los días, las manifestaciones tomaron también un cariz político de crítica al régimen de los ayatolás.

A raíz de esta situación y del recrudecimiento de las protestas, el presidente norteamericano, Donald Trump, amenazó con intervenir en el país en favor de los manifestantes si proseguía la represión.

Por su parte, el Ejército iraní aseguró este sábado estar preparado para enfrentarse a cualquier "complot" auspiciado por Estados Unidos, al que acusó de incitar a la inestabilidad.