Primera ministra danesa califica de encrucijada el "conflicto" con EE.UU sobre Groenlandia

"Estamos en una encrucijada y es un momento decisivo. Si (...) los estadounidenses dan la espalda a la alianza occidental al amenazar a un aliado, entonces el mundo se detendrá", reiteró Frederiksen su advertencia en un acto de Año Nuevo del Partido Social Liberal, según la cadena 'TV2'.

La primera ministra danesa y socialdemócrata se negó a responder a la pregunta de si Dinamarca tiene un plan en caso de que EE.UU. intentase realmente tomar Groenlandia por la fuerza, tal y como ha advertido Trump.

Explicó que hay muchas cosas a las que no quiere responder en estos momentos públicamente.

Frederiksen, que admitió que no habla con Trump sobre Groenlandia desde enero del año pasado, sostuvo que Dinamarca debe dejar claro que no hará concesiones en "valores fundamentales" en la reunión que se celebrará la próxima semana entre los jefes de las diplomacias danesa, groenlandesa y estadounidense.

La primera ministra coincidió con el líder del Partido Social Liberal, Martin Lidegaard, en que Dinamarca debe convencer a EE.UU. de que no solo el país nórdico, sino también toda Europa, se toma la situación de seguridad en el Ártico en serio.

Pero reconoció que no es seguro de que Dinamarca pueda convencer a Trump de que no puede así como así hacerse con Groenlandia, según recoge el medio 'Berlingske'.

Preguntada si busca una reunión con Trump, Frederiksen dijo que ambos pueden ser muy directos a la hora de hablar, de manera que quizás no sea la mejor idea que los dos hablen ahora mismo.

Frederiksen se mostró satisfecha con el apoyo recibido de otros aliados de la OTAN ante "el conflicto" sobre Groenlandia con Estados Unidos.

"Existe un conflicto en torno a Groenlandia, lamentablemente, debo añadir. Hemos recibido un apoyo masivo de los países de la OTAN y estoy muy satisfecha por ello", afirmó la jefa del Gobierno danés.

Pese a todo, Frederiksen sostuvo que hoy por hoy Estados Unidos sigue siendo el aliado más importante de Dinamarca, aunque en su respuesta se remitió al pasado, a la Segunda Guerra Mundial y la fuerte presencia militar en Europa en ese mismo periodo.

Lidegaard consideró por contra que esto ya no es así. No cree que "vayamos a recuperar el Estados Unidos que conocíamos".

"Creo que la UE y los países europeos son ahora nuestros aliados más estrechos", dijo el líder del Partido Social Liberal.

La líder del Partido Conservador, Mona Juul, afirmó a su vez que Dinamarca se encuentra en una "situación difícil", pero tampoco puede prescindir de los estadounidenses.

"Estados Unidos sigue siendo un aliado fuerte y debe seguir siéndolo. También debemos seguir dejándoselo claro a los estadounidenses", recalcó, y se mostró satisfecha con el hecho de que "varios" países de la OTAN contemplen enviar soldados a Groenlandia en respuesta a la afirmación de Trump de que la isla ártica no está bien protegida ante China y Rusia.