Ramaphosa viajará a los EAU para participar en la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dabi

“El presidente participará en el segmento de Jefes de Estado y de Gobierno, así como en otras sesiones de alto nivel de la cumbre. Durante su visita, el presidente también se reunirá con importantes figuras de la industria y líderes empresariales para promover la inversión y fortalecer la colaboración”, indicó un comunicado del Ejecutivo sudafricano.

El foro, que se celebra anualmente en la capital de los Emiratos, tendrá lugar este año del 11 al 15 de enero bajo el lema “Nexo del futuro: todos los sistemas en marcha”, y reunirá a jefes de Estado y de Gobierno, líderes del sector privado y representantes de la sociedad civil con el objetivo de impulsar la cooperación multiactor y promover transformaciones sistémicas a gran escala en favor de la sostenibilidad global.

Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos mantienen relaciones bilaterales cordiales, caracterizadas por visitas de alto nivel y cooperación económica.

Los EAU son además uno de los principales inversores en la economía sudafricana, especialmente en sectores como transporte, logística y energías renovables.

Según datos oficiales, el comercio bilateral entre ambos países alcanzó los 5.220 millones de dólares en 2024, mientras que las exportaciones sudafricanas a los Emiratos sumaron 2.680 millones de dólares, un aumento del 5,53 % respecto a 2023.

Las importaciones desde los EAU ascendieron a 2.960 millones de dólares, lo que supuso una caída del 25,8 % interanual, como resultado, Sudáfrica registró un déficit comercial de 284 millones de dólares.

“Las sólidas relaciones comerciales subrayan la importancia de los EAU como socio económico estratégico para Sudáfrica en Oriente Medio y destacan las oportunidades actuales para profundizar la cooperación comercial y de inversión entre ambos países”, agregó el documento.

Ramaphosa estará acompañado por el ministro de Relaciones Internacionales y Cooperación, Ronald Lamola; la ministra en la Presidencia, Khumbudzo Ntshavheni; el ministro de Comercio, Industria y Competencia, Parks Tau; y la ministra de Justicia y Desarrollo Constitucional, Mmamoloko Kubayi.