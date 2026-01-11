Rusia ataca a Ucrania con 154 drones, 22 impactan en 18 ubicaciones

Berlín, 11 ene (EFE).- Rusia atacó la pasada noche a Ucrania con 154 drones suicidas, de los que las fuerzas ucranianas lograron derribar 125 en el norte, sur y este del país, si bien 22 impactaron en 18 ubicaciones, según el parte provisional de la Fuerza Aérea ucraniana.