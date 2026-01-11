'Sinners' le arrebata a la española 'Sirat' el Globo de Oro a mejor banda sonora

El compositor sueco venció en este apartado a Hans Zimer ('F1'), Jonny Greenwood ('One Battle After Another'), Alexandre Desplat ('Frankenstein') y Max Richter ('Hamnet').

Se trata del segundo Globo de Oro que logra Göransson tras imponerse en 2024 al componer la banda sonora de 'Oppenheimer' y haber estado nominado al menos en seis ocasiones.

La ceremonia de los Globos de Oro está teniendo lugar en el hotel Beverly Hilton, situado en la acaudalada ciudad de Beverly Hills, en el condado de Los Ángeles, y se transmite por CBS y Paramount+ en EE.UU. a partir de las 17.00 hora local (01.00 hora GMT del lunes).