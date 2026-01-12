Bruselas autoriza empresa conjunta de EDF Brasil y la filial de Iberdrola Neoenergia

"La Comisión concluyó que la operación notificada no plantearía problemas de competencia, dado su impacto limitado en el Espacio Económico Europeo. La operación fue examinada con arreglo al procedimiento simplificado de control de concentraciones", indicó en un comunicado el Ejecutivo comunitario.

La operación se refiere principalmente a la generación de energía hidroeléctrica y a la transmisión de electricidad en Brasil.

El Grupo EDF es un consorcio multinacional activo en todos los segmentos de los mercados eléctricos, que invierte una parte significativa de sus ingresos en innovación e investigación con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050.

Neoenergia está controlada en última instancia por Iberdrola, que opera en Brasil exclusivamente a través de esa firma y sus filiales.

