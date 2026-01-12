Consejo Seguridad ruso condena intento fuerzas externas de interferir en asuntos de Irán

Shoigú expresó sus condolencias por las numerosas víctimas en las protestas que sacuden la república islámica y "condenó rotundamente otro intento de fuerzas externas" de entrometerse en los asuntos de Irán, informó el Consejo de Seguridad ruso al término de una conversación telefónica de su jefe con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani.

Se trata del primer comentario de un funcionario de alto nivel ruso desde el estallido de las protestas antigubernamentales en Irán y las amenazas de Estados Unidos de intervenir en el país si Teherán reprime por la fuerza a los manifestantes.

Shoigú reiteró la disposición de Moscú de desarrollar las relaciones con Teherán según el Acuerdo de Asociación Estratégica firmada por las partes, agrega la nota oficial.

Ambos funcionarios acordaron continuar sus contactos y coordinar sus posiciones en aras de la seguridad.

El senador ruso Konstantín Kosachiov aseguró este lunes que la "apuesta" de Estados Unidos por las protestas en Irán ha fracasado.

"Las autoridades de Teherán tienen la situación bajo control, y las acciones de los manifestantes han sido respondidas con potentes manifestaciones progubernamentales en varias ciudades iraníes", dijo el senador ruso.

Las autoridades iraníes acusaron previamente a Estados Unidos e Israel de fomentar las protestas en el país y calificaron de "terroristas" a manifestantes violentos.