Grupos palestinos abordarán en El Cairo el futuro de Gaza en segunda fase de la tregua

Según una fuente palestina, que pidió anonimato, la reunión tendrá lugar "dentro de uno o dos días" y se centrará en la formación de un comité de tecnócratas palestinos que se encargará de administrar Gaza tras el inicio de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego, que entró en vigor en octubre pasado.

La fuente no especificó nombres de las facciones invitadas, si bien indicó que las autoridades egipcias intentan acercar los puntos de vista sobre el comité de administración de Gaza entre esos grupos y el movimiento Fatah, principal integrante de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), de Mahmud Abás, que gobierna en zonas limitadas de Cisjordania ocupada.

"El Cairo habla con Fatah, pero en general éste movimiento se niega hasta al momento a participar" en la reunión prevista, subrayó.

Aclaró que el grupo de Abás "insiste en que no tomará parte en ninguna reunión faccional que no esté basada en los principios de Fatah y se comprometa con la OLP y sus obligaciones y la legitimidad internacional, y acepte (que los palestinos estén gobernados) por una misma ley, sistema político, arma, instituciones y geografía".

Por su parte, una fuente de seguridad egipcia confirmó a EFE que "Egipto está haciendo esfuerzos para que asistan representantes de Fatah", pero que este movimiento "se aferra a sus principios para participar y no se sabe qué novedades puedan producirse en las próximas horas".

Según las fuentes, el punto importante de las reuniones previstas es alcanzar un consenso sobre el citado comité administrativo que gestionará Gaza durante la segunda fase del alto el fuego en virtud del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump.

"La firme posición palestina es que la referencia del comité debe ser al gobierno palestino legítimo, de manera que no refuerce la división y garantice la soberanía del Estado de Palestina", añadió la fuente palestina.

Una delegación de Hamás, encabezada por el líder de su comité político, Jalil al Haya, se encuentra desde el domingo en Egipto, cuyas autoridades invitaron a otras facciones palestinas, entre ellas la Yihad Islámica y el Movimiento Popular para la Liberación de Palestina, para que aborden en El Cairo "los preparativos" de la segunda fase, según fuentes egipcias.

El alto el fuego en Gaza entró en vigor el 10 de octubre pasado entre Hamás e Israel gracias a la mediación de Egipto, Catar y Estados Unidos.