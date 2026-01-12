Italia pide a Irán que no aplique la pena de muerte contra los manifestantes

"Por lo que respecta a Irán, hemos lanzado un llamamiento para que no se utilice la pena de muerte como herramienta para reprimir las manifestaciones", declaró Tajani en declaraciones a los medios en la sede del Ministerio de Exteriores en Roma, donde añadió que Italia trabaja por la paz en Oriente Medio y en Ucrania.

Las declaraciones se producen en un contexto de preocupación internacional por las protestas que comenzaron en diciembre en respuesta a la creciente inflación y la crisis económica del país y que han causado cientos de víctimas, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA).

En este marco, grupos parlamentarios italianos han solicitado que el Gobierno informe a las Cámaras sobre la evolución de la situación en Irán y la posición del Ejecutivo italiano ante los últimos acontecimientos.

Tajani subrayó que Italia sigue vigilando la situación y llamó a las autoridades iraníes a garantizar la protección de los derechos humanos de los manifestantes.

