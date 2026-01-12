La nueva embajadora de El Salvador en España entrega su carta credencial al rey Felipe VI

Las cartas credenciales son el documento que acredita a un embajador extranjero como representante y máxima autoridad diplomática de otro país en España y se entregan al rey en un tradicional acto.

Una vez que Machuca se presentó en la Cámara Oficial del Palacio Real, el monarca mantuvo una reunión con ella en otra sala para intercambiar impresiones sobre el estado de las relaciones bilaterales.

Machuca desempeñó diferentes cargos antes de convertirse en la nueva embajadora salvadoreña en España: fue la Directora de Ventas del Banco Agrícola Comercial de El Salvador, la Ministra Consejera y Encargada de Negocios en la Misión ante la Unión Europea y la Ministra y Encargada de Negocios en la Embajada de la Santa Sede y de la Orden de Malta, entre otros.

En cuanto a su formación académica, Machuca es licenciada en Economía por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, posee el Diploma de Relaciones Internacionales de la Real Sociedad de Estudios Internacionales de Madrid, estudió el Máster en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior por el INFOREM de Madrid y el Doctorado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid.

En esta ocasión, además de la embajadora de El Salvador, entregaron su carta al rey la embajadora de Ucrania, Yulia SokolovskaJari; el embajador de la República de Finlandia, Petteri Luoto; el embajador de la India, Jayant N. Khobragade; el de los Emiratos Árabes Unidos, Saleh Ahmad Salem Alsuwaidi; el de la República Libanesa, Hani Chemaitelly, y Pál György Habsburg-Lothringen, de Hungría.

La ceremonia de entrega de las cartas credenciales ante el jefe del Estado español se remonta al siglo XVIII y se ha mantenido prácticamente intacta en su desarrollo hasta la actualidad.