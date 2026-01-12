Renuncia el presidente de Corte de Justicia de Ecuador tras escándalo por presiones a juez

Suing comunicó de la dimisión irrevocable al cargo minutos antes de que iniciara una sesión extraordinaria en el que el pleno de jueces iba revisar y resolver sobre el encargo que ejerce desde febrero de 2024.

"Este acto responde a una convicción profunda: preservar la institucionalidad, despejar cualquier sombra de duda y permitir que la Corte continúe concentrada en su misión esencial: administrar justicia con independencia, rigor técnico y respeto al debido proceso", dijo el magistrado al comunicar su dimisión.

"Los cuestionamientos públicos recientes han generado un escenario de tensión que no debe afectar la estabilidad de la Función Judicial. No me aferro a los cargos: mantenerme en la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia no es ninguna ambición personal", añadió.

La renuncia de Suing se dio en medio de los señalamientos hacia Godoy por las presuntas presiones denunciadas por el juez anticorrupción Carlos Serrano por parte de un exdirector provincial de la Judicatura para supuestamente favorecer un narcotraficante serbio en un caso de lavado de activos.

Posteriormente se conoció que ese serbio, identificado como Jezdimir Srdan, fue defendido inicialmente por la esposa de Godoy, quien aseguró que dejó ese caso en noviembre de 2024.

El juez Serrano también denunció haber recibido amenazas tras ser parte del tribunal que sentenció al serbio a diez años de prisión, por lo que renunció al no contar con seguridad policial.

Suing fue cuestionado por no pronunciarse de manera contundente en contra de lo denunciado por Serrano y porque fue él quien postuló a Godoy como candidato para ocupar la presidencia de la Judicatura.

El titular de la Judicatura se enfrenta a un eventual juicio político en el Parlamento impulsado por el correísmo, la principal fuerza de oposición al presidente Daniel Noboa, a quien acusan de protegerlo.

Al respecto, el juez Suing dijo que la conformación de la terna para el Consejo de la Judicatura, presentada en julio de 2025, "se realizó conforme a derecho, sin acuerdos políticos ni intereses ajenos a la evaluación profesional de los candidatos".

"Corresponde a los organismos de control ejercer, con el mayor rigor, las funciones de fiscalización y, de ser necesario, establecer las responsabilidades de conformidad con la ley, para que el país tenga la certeza de que sus instituciones y su sistema de justicia operan en beneficio del interés colectivo", señaló.

La jueza Daniella Camacho quedó como presidenta encargada por ser la de mayor antigüedad y señaló que convocaría a una nueva sesión para que el pleno decida quién quedaría oficialmente al frente de la Corte Nacional.