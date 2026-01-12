Sheinbaum y Trump hablarán este lunes tras amenaza de ataques terrestres a carteles

La mandataria anunció a última hora del domingo que retrasaba el inicio de su conferencia de prensa diaria de las 7:30 (13:30 GMT) hora local a las 9:00 (15:00), de acuerdo a su agenda oficial, lo que apunta a que la conversación tendrá lugar a primera hora de la mañana del lunes.
La llamada entre los líderes se producirá después de la sostenida este domingo por el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente.
En una publicación en su cuenta de X, la cancillería detalló que la conversación entre los jefes de la diplomacia de México y EEUU se dio “bajo los principios de respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación”.
Sheinbaum ha reiterado este fin de semana de manera repetida la defensa de la soberanía del país luego de que Trump asegurara que va a “empezar a atacar por tierra” a los carteles mexicanos, que según sostuvo “están dirigiendo México”.
Trump acusó a estos grupos delictivos de estar “matando a 250.000 o 300.000 personas” en su país cada año.
Sobre este ataque, 75 congresistas demócratas alertaron al secretario de Estado Rubio del "desastre" que implicaría bombardear México.