'The Secret Agent' se impone como mejor película de habla no inglesa en los Globos de Oro

El filme venció a la coreana 'No Other Choice', la francesa 'It Was Just An Accident', dirigida por el iraní Jafar Panahi; Sentimental Value', la representante de Noruega o la emotiva 'The Voice of Hind', que compite por Túnez y gira entorno una niña palestina de cinco años, cuya desgarradora llamada de emergencia a la Media Luna Roja se hizo viral a principios de 2024.

Este suspenso histórico, escrito y dirigido por el director brasileño Kleber Mendonça Filho, sigue a Marcelo (Wagner Moura), un experto en tecnología y fugitivo que viaja a su ciudad natal, Recife, durante el Carnaval, buscando reencontrarse con su hijo, solo para descubrir que la ciudad es un lugar más peligroso de lo que esperaba.

Ambientada en el Brasil de 1977, el reparto está liderado por el actor brasileño Wagner Moura, conocido por series como 'Narcos' o ‘Elite Squad’, junto a Maria Fernanda Candido y Gabriel Leone.

'The Secret Agent' le valió a Filho el premio a Mejor Director en el Festival de Cannes de 2025.

