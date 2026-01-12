Tribunal advierte que Bukele no puede intervenir en la campaña durante visita a Costa Rica

El TSE informó que declaró "sin lugar" el recurso de amparo electoral debido a que el recurrente no acreditó de qué forma la visita del mandatario extranjero, prevista para el próximo martes y miércoles, le afecta, concretamente y en lo personal, sus derechos fundamentales de carácter político electoral.

Sin embargo, el máximo ente electoral recordó que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas indica que las delegaciones foráneas están obligadas a no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado en el que se encuentren.

"La toma de posición de un mandatario extranjero -en favor o en contra de alguna de las opciones políticas en contienda- constituiría una violación al Derecho Internacional Público", explicó el TSE en la resolución publicada este lunes.

Bukele llegará a Costa Rica el martes por la tarde y el miércoles visitará el terreno donde el Gobierno costarricense construirá la cárcel Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO), una obra inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel salvadoreña para pandilleros y símbolo de la "guerra" del Gobierno de Bukele contra estas bandas.

La visita de Bukele fue anunciada la semana pasada por el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y ha generado críticas por parte de partidos de oposición que lo han interpretado como un acto político para beneficiar a la candidata presidencial oficialista, Laura Fernández, quien se ha autoproclamado como la "heredera" del mandatario costarricense.

La futura cárcel de Costa Rica, que costará 35 millones de dólares, contará con cinco módulos con una capacidad total de 5.100 reclusos, y según el Gobierno servirá para encerrar allí a los presos más violentos.

El proyecto se desarrolla en momentos en que Costa Rica enfrenta cifras históricas de homicidios con alrededor de 900 cada año, de los cuales un 70 % es atribuido por las autoridades al narcotráfico.

En diciembre pasado, Chaves realizó una visita a El Salvador, en la cual se reunió con Bukele y recorrió el CECOT.

Por su lado, Bukele visitó Costa Rica el 12 de noviembre de 2024 y recorrió la principal cárcel de ese país, conocida como La Reforma, y alertó de "síntomas" de criminalidad similares a los que enfrentó El Salvador con las pandillas.

El pasado 24 de septiembre, durante un acto oficial de inauguración de escáneres en puertos, la Casa Presidencial de Costa Rica divulgó un video en el que Bukele lanzó un mensaje a favor de la "continuidad" de proyectos del Gobierno de Chaves, lo cual fue aprovechado por la candidata oficialista, Laura Fernández, para su campaña.

"Si la próxima Administración le da continuidad a los proyectos de este Gobierno, no dudo que los mejores días de Costa Rica están por venir, una Costa Rica más segura y más próspera", dijo Bukele en el video de septiembre pasado.