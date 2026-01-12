Ucrania neutraliza 135 de los 156 drones lanzados por Rusia contra su territorio

Otros 16 drones impactaron en once localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea. Algunos de los drones seguían sobrevolando territorio ucraniano en el momento en que se publicó el parte.

Una de las regiones de Ucrania contra las que se dirigió el ataque es la de Cherníguiv, en el norte del país y una de las más afectadas por los bombardeos en los últimos meses.

Según la empresa regional de energía, el ataque ruso provocó daños en una infraestructura energética “importante” en el distrito de Nóvgorod-Siversk de Cherníguiv y dejó sin electricidad a varias localidades.