Ataques cruzados de Damasco y los kurdosirios en nuevas zonas de Alepo

Por un lado, las FSD denunciaron ataques de artillería contra la localidad de Deir Hafir, parte de un área que el Ejército sirio había declarado esta mañana como zona militar "cerrada" tras acusar a los kurdosirios de enviar refuerzos a la región.

"Como parte de su actual escalada, las facciones del Gobierno de Damasco atacaron viviendas civiles en las aldeas de Rasm Krum e Imam, ubicadas al noreste de Deir Hafir. Las aldeas fueron atacadas con armas pesadas, además de dos acciones individuales lanzadas usando drones suicidas", aseguraron los kurdosirios en un comunicado.

Asimismo, en otra nota informaron de que grupos "afiliados" a las autoridades centrales enviaron dos aviones no tripulados bomba a las inmediaciones de la presa de Tishrin, que también fue objeto de disparos de artillería mientras caía cohetes en una aldea al sur de Deir Hafir.

Por su parte, el Ejército sirio reconoció haber atacado con artillería supuestas posiciones de las FSD cerca de Deir Hafir, según la agencia oficial de noticias SANA, que cita a una fuente militar no identificada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según su versión, se trató de una respuesta a una acción previa de la alianza liderada por kurdos contra las inmediaciones de la localidad de Hamima, mientras que esta también habría intentado hacer detonar un puente entre dos pueblos cerca de Deir Hafir, sin éxito.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Todo ello se produce después de que ambos bandos llegaran este fin de semana a un acuerdo de alto el fuego en dos barrios de mayoría kurda en la ciudad de Alepo, capital de la provincia homónima.

Damasco y los kurdosirios firmaron el 10 de marzo de 2025 un acuerdo para buscar una solución a las autoproclamadas zonas autónomas del noreste de Siria que aún escapan al control del Gobierno central, en un proceso surgido del derrocamiento de Bachar al Asad hace un año y que aún no ha cristalizado.