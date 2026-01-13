Brasil llama al diálogo en Irán y recuerda que solo los iraníes pueden decidir su futuro

“Brasil lamenta las muertes y transmite sus condolencias a las familias afectadas”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en una nota, en la que recalcó que acompaña “con preocupación” la situación de la nación persa.

La Cancillería subrayó, además, que solo corresponde a los iraníes “decidir, de manera soberana, sobre el futuro de su país”, en medio de los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en defensa de los manifestantes que buscan un cambio de régimen en Irán.

Desde el pasado 28 de diciembre se han producido protestas en diversas ciudades de Irán que empezaron como un grito contra la delicada situación económica del país y han derivado en algunos casos en una corriente a favor de la caída de la República Islámica.

El Gobierno de Irán ha reprimido con fuerza las protestas, causando, según la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), al menos 734 manifestantes muertos, aunque otras fuentes elevan a “miles” el número de víctimas mortales.

El Ejecutivo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva informó que, hasta el momento, no tiene registros de brasileños muertos o heridos.

Brasil e Irán son miembros de los BRICS, el foro que reúne a las principales economías emergentes y está liderado por China y Rusia.

Además, Brasil, mayor potencia económica de América Latina, podría verse afectado por la última advertencia de Trump, quien en la víspera comentó la posibilidad de imponer un arancel adicional del 25 % a los países que “hagan negocios” con Irán.

Teherán mantiene relaciones comerciales con Brasilia que equivalen a un flujo de unos 3.000 millones de dólares a partir del intercambio de productos agrícolas y fertilizantes.