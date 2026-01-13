China protesta contra la "jurisdicción extraterritorial" ante aranceles de EE.UU. por Irán

"China tomará todas las medidas necesarias para proteger sus derechos e intereses legítimos", indicó el portavoz de la embajada china en Washington, Liu Pengyu, en un comunicado remitido al diario hongkonés South China Morning Post.

El vocero calificó la iniciativa de Trump, un paso más en su campaña por ahogar económicamente a Teherán, de "coacción" y de "presión".

China es el principal socio comercial de Irán, aglutinando en torno a un 30 % de su total del comercio extranjero y un 90 % de las exportaciones de petróleo, seguido por Rusia e India.

No obstante, según datos de las Aduanas chinas, entre enero y noviembre de 2025 los intercambios oficialmente reconocidos con el país de Oriente Medio cayeron un 24 % interanual.

Bloomberg subraya que la orden de Trump podría poner en riesgo la tregua comercial de un año que firmó con su homólogo chino, Xi Jinping, a finales de octubre del año pasado tras su reunión en Corea del Sur.

En una publicación en su cuenta de su red social Truth Social este lunes, Trump aseguró que la orden es "inmediata y final", y que contempla el pago de un arancel del 25 % sobre todas las transacciones comerciales con EE. UU. a aquellos países que hagan negocios con Irán.

La advertencia de Trump llega después de que, según el medio digital estadounidense Axios, el canciller de Irán, Abás Araqchi, contactase con el enviado especial para Medio Oriente y Ucrania, Steve Witkoff, este pasado fin de semana con la aparente intención de rebajar la tensión con Washington.

Los contactos se mantuvieron después de que Trump amenazara con atacar a la nación persa en respuesta a la represión impulsada por las autoridades contra las manifestaciones multitudinarias que están sacudiendo el país y que están dejando un elevado número de muertos y detenidos.

En los últimos días, grupos de oposición y diferentes ONG especializadas en derechos humanos han publicado diferentes cifras sobre las víctimas causadas por la represión, en una muy amplia horquilla que va de decenas a varios cientos de muertos.

Por su parte, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró en una conferencia este lunes que Trump no descarta acciones militares en Irán.